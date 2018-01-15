В ЄС розпочала роботу група експертів по боротьбі з фейками

У Брюсселі в понеділок, 15 січня, розпочала роботу створена Єврокомісією група експертів по вивченню фейкових новин в інтернеті.

Необхідно розробити механізми, що дозволяють виявляти недостовірні відомості і обмежувати їх поширення, заявила 15 січня комісар ЄС по цифровій економіці і суспільству Марія Габріель, пише DW.

За її словами, швидкість, з якою поширюється неправдива інформація, шкодить демократії і негативно відбивається на репутації ЗМІ.

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При цьому недоторканними залишаються свобода думок і право на доступ до інформації, сказала Габріель, зазначивши, що ніхто не збирається "примушувати громадян вірити або не вірити тій чи іншій інформації".

Експертна група складається з 40 осіб - фахівців в області соцмереж, журналістів, представників громадянського суспільства і вчених. Її очолила юрист із Нідерландів Мадлен де Кок Бунінг. Фахівці будуть збирати і вивчати тільки ті фейкові новини, які не є протизаконними, оскільки для інших неправдивих повідомлень є достатньо правових інструментів на європейському та національному рівнях, відзначає агентство epd. У найближчі тижні експерти підготують пропозиції, які ляжуть в основу подальших дій Єврокомісії.

У минулому році Єврокомісія почала проводити громадські консультації на тему фейкових новин, в найближчому майбутньому Брюссель планує провести опитування громадян в країнах ЄС на цю тему. Спираючись на отримані дані, навесні поточного року Єврокомісія представить свою стратегію дій у боротьбі з фейковими новинами.