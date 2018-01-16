Глава МЗС Великобританії назвав КНДР "головною загрозою з початку атомної ери"

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що ракетна програма КНДР є головною загрозою миру з початку атомної ери.

Про це повідомляє The Guardian.

«Можливість запускати ядерні, яка з'являється у нього (лідера КНДР Кім Чен Ина — ред.), міжконтинентальні балістичні ракети — загроза, якої світ не знав з самого початку атомного століття», — заявив Джонсон.

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Він також назвав правильним підхід держсекретаря США Рекса Тіллерсона, що припускає міжнародний консенсус щодо ситуації на Корейському півострові.

Раніше Джонсон розповів про важливість ядерної угоди з Іраном.