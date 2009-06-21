За кризою в Ірані може стояти впливова духовна особа

За післявиборною кризою в Ірані, яка вилилася в масштабні вуличні протести, може стояти впливова духовна особа, колишній президент Ісламської республіки аятолла Хашемі Рафсанджані, пише Associated Press.

Х.Рафсанджані не зробив жодної публічної заяви з початку виступів опозиції, проте його донька брала участь в демонстраціях, а сам Х.Рафсанджані ніколи не приховував своєї неприязні до нинішнього президента Махмуда Ахмаді Нежада. Верховний очільник Ірану аятолла Алі Хаменеї в своєму зверненні до нації 19 червня згадав про свого закулісного супротивника як про одного з творців Ісламської революції, проте визнав, що у нього і Х.Рафсанджані є "чимало розбіжностей".

На думку західних політологів, владний ресурс, який є у Х.Рафсанджані, дає опозиції достатній ступінь захисту і узаконює її виступи. Президент країни М.Ахмаді Нежад і його суперник на виборах Мір-Хоссейн Мусаві є лише політичними "делегатами" релігійних еліт, розбіжності між якими стають все глибшими.

Х.Рафсанджані був близьким соратником "батька" Ісламської революції аятолли Рухолли Хомейні. У 1989-1997 рр. був президентом Ірану і програв на виборах 2005 р. М.Ахмаді Нежаду.

Нині він посідає впливові посади голови Ради з визначення політичної доцільності, в обов`язки якого входить вирішення суперечок між Радою вартових конституції і парламентом, і голови "Зборів експертів", що обирають верховного керівника країни. Х.Рафсанджані, як вважається, належить табору іранських "прагматиків", вірних ідеалам Ісламської революції, але готових до компромісів із Заходом для створення позитивнішого міжнародного образу Ірану.

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