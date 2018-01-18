Премія фейкових новин від Трампа: телеканал Fox News опублікував список переможців

Телеканал Fox News опублікував список переможців «Премії за кращі фейкові новини», придуманою президентом США Дональдом Трампом.

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Раніше Трамп опублікував посилання на список переможців, розміщений на сайті Республіканської партії, проте через наплив відвідувачів сторінка з результатами виявилася тимчасово недоступна, пише "Газета.Ru".

Перше місце в списку зайняв журналіст The New York Times, лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман, який заявляв, що фондові ринки «ніколи не відновляться» від приходу Трампа до влади.

Телеканал CNN згадується в списку найчастіше - чотири рази. Також у списку згадуються ABC News і The Washington Post.

11 сходинку в списку зайняла «змова з Росією». За словами Трампа, це була «найбільша містифікація, створена для обману американського народу».