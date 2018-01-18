Вогонь і лють Трампа: через шалений ажіотаж видавцеві довелося додрукувати мільйон примірників скандальної книги

Книга «Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа», написана журналістом Майклом Вулффом, вийшла 5 січня. Всього за 5 днів покупці придбали 30 тисяч примірників.

Видавець Henry Holt&Co був змушений екстрено додрукувати ще 1 мільйон книг, оскільки число замовлень істотно перевищило початковий наклад у 150 тисяч примірників, повідомляє Новий час.

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У своїй книзі автор робить досить гучні заяви. Наприклад, як те, що Трамп і сам не був упевнений у своїй перемозі, більш того – він навіть не збирався вигравати.

«Дональд Трамп і крихітна група воїнів його кампанії були готові програти. І зробити це з вогнем і люттю. Вони не були готові до перемоги. У політиці хтось повинен програвати, але незмінно кожен думає, що може перемогти. І ви, швидше за все, не зможете перемогти, якщо не вірите, що виграєте. Виняток становить тільки кампанія Трампа, - написав Вулфф у своїй книзі. - Він не збирався перемагати. Чи поразка і була для нього перемогою. Трамп став би самою знаменитою людиною у світі — мучеником підступної Хілларі Клінтон».

Також автор розповідає про страждання першої Леді США Меланії Трамп, яка, за його словами, була відверто засмучена перемогою чоловіка на виборах.

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У своїй книзі журналіст також наводить приклади того, що Трамп не тільки не розбирається в політиці, але і абсолютно не здатний до навчання.

«Це гірше, ніж ви можете собі уявити. Ідіот, оточений клоунами. Трамп не здатний прочитати нічого, ні записки на одну сторінку, ні короткі політичні документи, нічого. Він йде на другій половині зустрічей зі світовими лідерами, тому що йому нудно. І його команда не краща», - пише Вулфф.

Нагадаємо, після публікації Дональд Трамп виступив проти книги, а також проти свого колишнього радника Стіва Беннона, який був одним з ключових джерел Вулффа при її написанні.

14 січня Трамп у своєму твіттері назвав психічно хворим автора книги «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа». Він також висловив упевненість в тому, що провідні ЗМІ «сходять з розуму» через його перемогу на виборах.

Повну версію статті читайте в журналі "Новий час".