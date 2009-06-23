У зовнішній розвідці підтвердили, що пірати вбили українського моряка

Під час захоплення судна “Marathon” 7 травня сомалійські пірати поранили кока Георгія ГУСАКОВА та вбили зварника Сергія Вартенкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ.

За його словами, пірати забороняли іншим заручникам розповідати про загибель і поранення членів екіпажу, сподіваючись на більш успішні переговори щодо викупу судна. Саме тому про ці трагічні події стало відомо лише сьогодні вночі після того, як судно було звільнене.

М.МАЛОМУЖ повідомив, що моральний і фізичний стан членів екіпажу дуже важкий. Разом з тим, він додав, що «Marathon» рухається до найближчого порту, і морякам вдалося передати ліки та продукти харчування.

Як підкреслив М.МАЛОМУЖ, проводити звільнення заручників шляхом штурму є вкрай небезпечним, оскільки це загрожує життю моряків.

Він також зазначив, що по відношенню до екіпажу “Marathon” пірати вперше діяли агресивно, погрожуючи фізичними розправами у разі, якщо переговори стосовно викупу заходили у глухий кут.

М.МАЛОМУЖ вважає, що ці факти погроз з боку піратів мають сприяти тому, щоб міжнародне співтовариство виробило ефективну систему протидії піратам.