Адміністрація Трампа пропонує припинити фінансування МКС до 2025 року - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує припинити фінансування Міжнародної космічної станції по лінії NASA до 2025 року.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на дані з проекту бюджету, з якими ознайомилося видання. Це положення включено в проект, який передбачається оголосити 12 лютого. Однак два джерела запевнили, що це положення буде збережено.

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Видання зазначає, що навіть намір адміністрації Трампа припинити брати участь у фінансуванні МКС може послужити сигналом для інших партнерів про відсутність у США бажання США продовження програми.

Представники NASA ніяк не прокоментували дану інформацію.

Раніше повідомлялося, що в США успішно завершили початкові випробування ядерного реактора для Марса