"Час прокидатися": у США почалась нова хвиля протестів проти Трампа через публікацію NYT (відео)

До нової хвилі протестів призвели повідомлення ЗМІ про те, що минулого літа Трамп намагався звільнити спеціального прокурора Мюллера, який очолює розслідування зв’язків штабу переможця виборів із Росією.

Противники президента Сполучених Штатів Америки вийшли на вулицю в середмісті Вашингтона. Вони звинувачують Дональда Трампа у перешкоджанні слідству і зневазі демократії, а також у злочинній змові з Росією.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, заходи з вимогою імпічмента відбуваються у столиці вже другу суботу поспіль. "Ми мусимо єднатися в боротьбі. У нас був рік, аби зрозуміти, що відбувається. І тепер я вам кажу: час прокидатися!", - кажуть учасники демонстрації.

До нової хвилі протестів призвели повідомлення ЗМІ про те, що минулого літа Трамп намагався звільнити спеціального прокурора Мюллера, який очолює розслідування зв’язків штабу переможця виборів із Росією.

"Фейкові новини, хлопці. Фейкові новини. Типова фейкова історія", - охарактеризував президент США публікацію The New York Times. У ній журналісти наголошували, що Трамп не звільнив Мюллера лише тому, що його власний юрист погрожував відставкою, бо такий крок президента був би прямим зазіханням на демократію та перешкоджанням слідству, а це – підсудна справа.

"Коли я був бізнесменом, преса мене завжди любила. Але варто мені було стати політиком, я зрозумів, якою мерзотною, підлою, злою і фейковою може бути преса", - говорив Трамп у Давосі, але за ці слова дістав не аплодисменти, а несхвальний гул. А в кулуарах його тези називали неправдивими вже навіть не журналісти, а нобелівські лауреати. "Він казав, що створив більше робочих місць, але за останні роки Обами їх було створено на 20% більше, ніж за рік Трампа. Я розчарований, що його команда не перевіряє фактів", - розповів лауреат з економіки Джозеф Стігліц.

По поверненні додому Трамп оголосив, що впорався з поїздкою на форум на відмінно. "Давос був справді чудовим, наша країна там чудово себе показала, багато грошей до нас іде. Багато, багато людей з Давоса несуть до нас свої гроші. Це була дуже, дуже успішна подорож", - заявив він.

Проте довіри до себе глава держави цим не повернув. За останнім опитуванням The Washington Post, 49% американців переконані, що Трамп або окремі члени його команди під час передвиборчої компанії дійсно змовився про щось з Кремлем. І це нині головний козир у політичній боротьбі демократів та їх прихильників із Трампом.

Опозиція пильно стежить за кожним кроком президента і готова до масовіших, ніж остання, акцій протесту, в разі появи приводу, резюмується у сюжеті.