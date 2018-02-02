У Мінську авторів російського сайту засудили за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Під час процесу засуджені визнали, що отримували за свої статті гроші від редакцій з Москви та від російського посольства у Мінську.

Мінський міський суд 2 лютого засудив авторів російського сайту Regnum до п’яти років позбавлення волі з відтермінуванням покарання у три роки, їх звільнили під підписку про невиїзд.

Читайте такожУ Росії запідозрили Білорусь в поставках українського сируЯк повідомляє «Радіо Свобода», суд визнав винними у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі викладача університету інформатики з Мінська Юрія Павловця, колишнього шкільного сторожа з Бреста Дмитра Алімкіна і редактора журналу «Нова економіка» з Мінська Сергія Шиптенка.

Зазначається, що автори Regnum провели під вартою в Мінському слідчому ізоляторі майже 14 місяців. Цей час зарахували в термін відбування покарання.

Засуджені не визнали своєї провини. В останньому слові називали процес політичним і після суду заявили, що оскаржуватимуть вирок. Під час процесу вони визнали, що за свої статті отримували гроші від редакцій з Москви та від російського посольства у Мінську.

Приводом для порушення кримінальної справи стосовно засуджених стали висновки Республіканської експертної комісії з оцінки інформаційної продукції на предмет наявності або відсутності ознак екстремізму при Міністерстві інформації. Комісія дійшла висновку про наявність екстремізму в публікаціях білоруських авторів російських сайтів.

Дані висновки підтвердила комплексна психолого-лінгвістична експертиза, яку проводили два філолога і психолог Державного комітету судових експертиз Білорусі.

Автори у своїх матеріалах висловлювали проросійські погляди й просували ідею ближчої інтеграції між Росією й Білоруссю.

Regnum – російське недержавне агентство, яке висвітлює події в Росії в колишніх радянських республіках.

Як повідомляв УНІАН, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Україна і її народ є рідними для Білорусі. Також Лукашенко хоче, щоб на сході України завершилася війна.