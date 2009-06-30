Дівчинці, яка залишилась живою в катастрофі аеробуса, 14 років

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) підтвердив у вівторок інформацію про єдину 14-річну дівчинку, яка вижила після катастрофи єменського літака A310 в районі Коморських островів, повідомляє агентство Франс Пресс з посиланням на прес-службу місцевого відділення МКЧХ.

Раніше міністр транспорту Ємену, а також працівник однієї з коморських лікарень і місцевого відділення Червоного хреста повідомляли про те, що єдиним живим пасажиром Airbus A310, який розбився, є п`ятирічна дитина.

За даними прес-служби відділення МКЧХ на Коморських островах, дівчинка перебуває в лікарні Ель Мааруф (Maarouf), її стан "не викликає занепокоєння".

Повідомлення про те, що живим залишився один з льотчиків, не підтвердилися.

Літак, який зазнав катастрофи в ніч на вівторок, здійснював рейс IY626 із столиці Ємену Сани до столиці Комор міста Мороні, нагадує Лента.ру. На борту A310 були 142 пасажири і 11 членів екіпажа. Громадянство 93 чоловік встановлене - це 26 громадян Франції, 54 - Коморських островів, 11 Ємену, двоє громадян Марокко, а також по одному громадянинові Індонезії, Філіппін, Канади, Палестини й Ефіопії.