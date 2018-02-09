"Одягти сукню може будь-хто": Анджеліна Джолі розповіла про виховання дітей і погляди на життя

Своїх дочок Анджеліна Джолі теж вчить бути толерантними і підтримувати інших жінок.

Відома американська актриса Анджеліна Джолі стала головною героїнею березневого випуску журналу Elle. 42-річна актриса, яка встигає поєднувати виховання шістьох дітей зі зйомками фільмів, приділяє дуже багато часу підтримці жінок, які борються за свої права.

Крім того, Анджеліна Джолі активно виступає проти сексуального насильства в світі. Не дивно, що напередодні Міжнародного жіночого дня саме вона прикрасила сторінки Elle і дала відверте інтерв'ю журналу.

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До речі, співрозмовником Анджеліни в рамках інтерв'ю став колишній держсекретар США Джон Керрі, пише "Новое время".

Незважаючи на нинішню активність Джолі в питаннях світової політики, актриса зізнається, що в молодості була до всього цього байдужа:

"В юності я була досить аполітична. Я стала цікавитися питаннями прав людини та зустрічатися з біженцями, тому що хотіла вчитися. У мене було трохи романтичне бачення цієї ролі: я думала, що просто одягну черевики і стану гуманістом. Але в якийсь момент ти розумієш, що цього недостатньо. Що потрібно дивитися в корінь проблеми. А це значить - потрібно зіткнутися із законом і політикою. Я зустрічалася з біженцями, які пережили сексуальне насильство, але винних у цих злочинах не знаходили і не карали. Тому я почала працювати з представниками закону й урядом", - розповідає Джолі.

Своїх дочок Анджеліна Джолі теж вчить бути толерантними і підтримувати інших жінок:

"Я говорю своїм донькам, що справжньою жінкою їх робить готовність допомагати іншим. Я кажу їм, що одягти сукню і зробити макіяж може будь-хто, а особистістю вас зробить тільки ваша мудрість. Визначтеся, хто ви і за що боретеся. І боріться, щоб у інших людей були ті ж права, що й у вас".