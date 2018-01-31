Анджеліна Джолі влаштувала своїм дітям екскурсію Парижем і зустрілася з Бріжит Макрон (фото)

Ініціатором зустрічі виступила американська актриса, яка хотіла обговорити з Макрон проблему сирійських біженців.

В Єлисейському палаці в Парижі відбулася зустріч американської актриси і посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі і дружини французького президента Бріжит Макрон, повідомляє Le Figaro.

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За даними видання, ініціатором зустрічі виступила американська актриса, яка хотіла обговорити з Макрон проблему сирійських біженців. Їхня розмова тривала трохи більше години і проходила англійською.

Також Джолі і Макрон обговорили питання освіти та насильство щодо жінок. У перервах між діловими зустрічами актриса вирішила провести час зі своїми шістьма дітьми, які прилетіли у французьку столицю разом зі знаменитою мамою.

Фотографам вдалося зробити декілька знімків Джолі і її дітей під час прогулянки центром міста. Поява актриси викликала ажіотаж серед її шанувальників. Однак підступитися до зірки їм так і не вдалося: фотографи та охорона стежили за порядком і не підпускали нікого до актриси.