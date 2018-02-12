РосЗМІ назвали найбільш імовірні причини катастрофи Ан-148 у Підмосков'ї

У момент перед падінням лайнер набравши висоту приблизно 1800 метрів і швидкість близько 600 км/год, літак несподівано різко "стрибнув" вниз до 1500 м.

Основними версіями падіння літака Ан-148 "Саратовських авіаліній" у Підмосков'ї вважають загоряння у двигуні, обледеніння, несправність датчика швидкості та помилку пілотування.

При цьому події розвивалися настільки стрімко, що екіпаж не встиг ні повідомити про будь-які проблеми диспетчерам, ні спробувати здійснити аварійну посадку, пише видання "Коммерсантъ".

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Версія теракту поки вважається малоймовірною: за словами опитаних газетою експертів, терористи-смертники зазвичай "чекають того моменту, коли їм дадуть можливість встати з крісла і відійти в сторону, щоб безперешкодно здійснити самопідрив". Вибух, який чули жителі довколишніх сіл, за словами фахівців, майже напевно стався при детонації паливних баків літака в момент зіткнення із землею. Так як рейс до Орська по часу займав близько двох годин, не було необхідності повністю заправляти баки, і в них, швидше за все, знаходилася вибухонебезпечна повітряно-паливна суміш.

За словами співрозмовників "Коммерсанта", рейс 6W703 Москва-Орськ повинен був, згідно з розкладом, вилетіти о 14.00 за місцевим часом, але відірвався від землі лише о 14.24.

Як свідчить аудіозапис переговорів пілота з диспетчерським пунктом, повідомлень про будь-які проблеми з літаком диспетчерам не надходило. Літак просто не відповідав на запити, які в останні десятки секунд йому направляли вже і з сусідніх аеродромів, у тому числі й з Жуковського.

При цьому в момент перед падінням лайнер, набравши висоту приблизно 1800 метрів і швидкість близько 600 км/год, несподівано різко "провалився" вниз до 1500 м, потім набрав колишню висоту і одразу ж впав на землю. Останній раз його було видно на екранах диспетчерів о 14:28 за місцевим часом на висоті близько 900 м.

Деякі можливі причини катастрофи були відкинуті уже в неділю. Так, відпала ймовірність заправки літака неякісним паливом: ним же в неділю заправлялися ще десятки бортів, і в жодного не виникло проблем. Не знайшли працівники МНС РФ на місці трагедії і уламків якого-небудь іншого повітряного судна, з яким міг би зіткнутися літак.

Разом із тим варто зазначити, що навіть попередні висновки можна буде зробити тільки після ретельного огляду уламків літака і вивчення записів "чорних скриньок".

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».

На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту зазнав аварії Ан-148.