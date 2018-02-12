Майже 90 мільярдів доларів: влада Іраку назвала ціну відбудови країни

На думку іракського міністерства, на відновлення країни вимагається 88 млрд доларів. З них 22 мільярди потрібні негайно.

Іракський уряд оцінює вартість відновлення порушених війною ділянок країни більш ніж на 88 мільярдів доларів.

Таку заяву у понеділок, 12 лютого, зробив міністр торгівлі і планування Іраку Сальман аль-Джумейлі в Кувейті на конференції за участю потенційних кредиторів, як пише DW.

Розрахунки базуються на дослідженні іракських і міжнародних експертів. На думку міністерства торгівлі і планування, Іраку потрібна негайна допомога в розмірі 22 мільярдів доларів. Залишок суми може надійти в середньостроковій перспективі.

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Офіційний Багдад у грудні 2017 року оголосив про перемогу над терористами ІД. Під час збройного протистояння ІД контролювала до однієї третини іракської території, включаючи ряд важливих міст - Мосул, Тікріт, Фаллуджа та інші. Під час боїв з ІД об'єкти інфраструктури і промисловості були частково або повністю зруйновані. Як зазначено в матеріалах конференції, в загальній складності в Іраку завдано тих чи інших збитків на понад 140 тисяч будівель, 70 тисяч з них не підлягають відновленню. В першу чергу планується відновити або побудувати заново житлові будівлі, а також об'єкти транспортної мережі та сільського господарства.

На конференції в Кувейті обговорюються, крім іншого, залучення міжнародних організацій та приватного сектору у відновлення Іраку. Наприкінці заходу очікуються конкретні пропозиції з кредитування відновлювальних проектів в Іраку. У конференції беруть участь близько 2000 бізнесменів і компаній.