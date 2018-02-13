На честь монстра з фільму "Форма води" випустили інтимну іграшку (фото)

У продажу з'явилися фалоімітатори, які відтворюють статевий орган підводного жителя з відомого фільму «Форма води» Гільєрмо дель Торо.

Фалоімітатор відтворює форму статевого органу незвичайного монстра з «Форми води».

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Ця картина є лідером за кількістю номінацій на премію «Оскар-2018». Картина висунута на 13 статуеток, а раніше була відзначена «Золотим левом» Венеціанського кінофестивалю.

Фалоімітатор отримав назву «Маленька перлина Амазонки». Її випуск налагодила американська компанія XenoCatArtifacts. Довжина виробу становить приблизно 15 сантиметрів, передає "Главком".

Перша партія товарів була повністю розпродана, однак у компанії пообіцяли випустити додаткову серію до церемонії вручення кінопремії «Оскар».

Актор Даг Джонс, який зіграв людину-амфібію в картині, прокоментував появу такого оригінального товару. Артист заявив, що секс-іграшка навряд чи відповідає тому, як по-справжньому виглядав би статевий орган чоловіка-амфібії і додав, що такий винахід його засмутило.

«Це не зовсім те, на що я сподівався. Я вклав у цю романтичну, магічну і прекрасну роль свою душу і останнє, що я б хотів запам'ятатися, так це силіконовим відростком, який продається в двох розмірах», - підкреслив артист.

Фільм «Форма води» розповідає про стосунки німої прибиральниці Елайзи і гуманоїдної амфібії, яка потрапила в руки вчених в секретній лабораторії.