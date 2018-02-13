Російським військовим "порадили" відмовитися від соцмереж

Військовослужбовців також закликали не публікувати інформацію про свою службу і частини, а крім того - відключити у телефонах геолокацію.

Міністерство оборони РФ розповсюдило рекомендації для співробітників відомства та військовослужбовців щодо поведінки в Інтернеті, в яких порадило їм відмовитися від використання соцмереж.

Читайте такожУ РФ вимагають від Путіна відзвітувати про масове знищення російських найманців у СиріїЯк повідомляє російське видання «Известия», військових також закликали не публікувати інформацію про свою службу і частини, а крім того - відключити в телефонах геолокацію. Наголошується, що зараз правила поведінки у мережі носять рекомендаційний характер, але відомство вже готує поправки до законів, які зроблять їх обов'язковими.

У Міністерстві оборони журналістам розповіли, що правила поведінки в інтернеті були розроблені в кінці 2017 року. Зараз рекомендації відправлені у війська.

Згідно з відповідним документом, солдатів і офіцерів сповіщають про те, що адміністратори зарубіжних ресурсів мають повний доступ до особистої інформації користувачів. Автори документа нагадують, що публікації військовослужбовців постійно аналізуються іноземними спецслужбами. У зв'язку з цим фотографії і відеоматеріали, прив'язані до місцевості, можуть призвести до "зриву бойового завдання».

Крім того, військовим радять просити своїх близьких і родичів не поширювати інформацію про їх службову діяльність.

Солдатам, офіцерам та співробітникам Міноборони також нагадують, що матеріали, які потрапили в інтернет, неможливо видалити. Також попереджають, що публікації, які розпалюють міжнаціональну чи міжрелігійну ворожнечу, здатні завдати «істотної репутаційної шкоди Збройним силам», а їх автор може понести адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Раніше дослідницька група Conflict Intelligence Team посилаючись на інформацію анонімних інтернет-дослідників, повідомила імена кількох найманців російської «ПВК Вагнера», убитих у Сирії 7 лютого.

Як зазначено у публікації CIT в Facebook, в соцмережах з'явилися перші повідомлення від родичів і товаришів по службі росіян, загиблих в сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого. Згідно з офіційним повідомленням антиігіловської коаліції на чолі з США, саме в цей день від ударів союзників загинуло не менше 100 бійців військ Асада, які наступали на штаб «Сирійських демократичних сил». Як повідомляють різні джерела, серед загиблих були російські найманці.

Аналізуючи інформацію з соцмереж,дослідники повідомили про смерть декількох росіян: Олексія Ладигіна з Рязані, а також Станіслава Матвєєва та Ігоря Косотурова з міста Азбест Свердловської області. Крім того, аналітикам вдалося виявити повідомлення «Балтійського окремого козацького округу», про загибель в Сирії «сотника» Володимира Логінова.