Біля штаб-квартири Агентства національної безпеки США сталася стрілянина
16:35, 14 лютого 2018Світ
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В результаті були поранені три людини.
Ілюстрація / REUTERS
Під час стрілянини біля штаб-квартири Агентства національної безпеки (АНБ) США в Меріленді були поранені три людини.
Про це повідомляє Reuters.
Місцеві пожежники і поліція написали в твіттері раніше, що відреагували на повідомлення про можливу стрільбу зовні кампусу АНБ в Форт Мід.
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Стрілок затриманий. За даними поліції, рух по шосе біля міста було перекрито в обох напрямках.
Як заявляє прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп уже поінформований про інцидент.
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