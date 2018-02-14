Біля штаб-квартири Агентства національної безпеки США сталася стрілянина

16:35, 14 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Місцеві пожежники і поліція написали в твіттері раніше, що відреагували на повідомлення про можливу стрільбу зовні кампусу АНБ в Форт Мід.

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Стрілок затриманий. За даними поліції, рух по шосе біля міста було перекрито в обох напрямках.

Як заявляє прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп уже поінформований про інцидент.

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Теги: #стрілянина у США#стрілянина АНБ