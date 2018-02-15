Молода і невинна: в мережі показали 17-річну Кім Кардашьян (фото)
12:57, 15 лютого 2018Світ
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Багато шанувальників сім'ї Кардашьян відзначили, що Кім сильно змінилася і її майже не впізнати.
Шанувальники Кардашьян відзначили, що Кім сильно змінилася / Instagram
Мати сестер Кардашьян-Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото 20-річної давності.
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На ньому вона тримає на руках маленьку Кайлі, поруч сидить Кендалл і над ними 17-річна Кім.
Багато шанувальників сім'ї Кардашьян відзначили, що Кім сильно змінилася і її майже не впізнати. І це не дивно, враховуючи кількість операцій, яку зробила зірка.
"Мені подобається, як виглядає на цьому знімку Кім. Так молода і невинна.", – написала одна з прихильниць. "Кім в юності була більш симпатичною.", – написала ще одна з підписниць.
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