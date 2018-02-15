Журналіст розповів, хто з російських найманців "ЛДНР" ліквідований у Сирії та як це сталося (фото, відео)

Усі загиблі найманці, яких вдалося ідентифікувати наразі, раніше воювали на Донбасі проти українських військових, розповів журналіст Казанський.

7 лютого у Сирії американські військові розгромили російських найманців ПВК "Вагнера".

У реальності люди їдуть до Сирії не від ПВК, а підписують контракт з якоюсь компанією "Європоліс" за такими спеціальностями, як слюсарі, геодезисти, топографисты і т. д. Про це пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський.

Журналісту про це стало відомо з інформації на сторінці у соцмережі Михайла Полинкова — росіянина, учасника "Новоросії" Ігоря Стрєлкова, який ще з 2014 року займається переправленням російських найманців на Донбас, і тому в темі.

"Точна кількість загиблих досі невідома, але російські бойовики, які воювали на Донбасі і володіють ситуацією, стверджують, що рахунок йде на сотні", - зазначив Казанський.

За його словами, всі загиблі найманці, яких вдалося ідентифікувати наразі, раніше воювали на Донбасі проти українських військових.

Журналіст опубликова список прізвищ, які підтверджені наразі. При цьому додав, що інформація постійно оновлюється в Twitter користувача Necro Mancer.

1. Володимир Винограденко. Харків. Активіст ультраправої організації "Русь триєдина". Брав участь у боях за ДАП на стороні "ДНР".

2. Кирило Ананьєв. Москва. Відомий у певних колах активіст партії Едуарда Лимонова "Другая Россия". Воював на Донбасі. Вихвалявся вбивствами українців.

Колись був у жорсткій опозиції до Путіна, тепер же склав голову за інтереси Путіна в далекій і чужій країні.

3. Станіслав Матвєєв. Азбест (Свердловська область). Воював на Донбасі в 2016 році, отримав від бойовиків хрест за заслуги. Російські журналісти вже сходили до його дружини і записали інтерв'ю:

4. Ігор Косотуров. Азбест (Свердловська область). Воював на Донбасі в піар-батальйоні російського письменника Захара Прилєпіна. Прилєпін вже підтвердив цей факт, як і факт загибелі Косотурова в Сирії.

5. Олексій Шихов, Нижній Новгород. Раніше воював за бойовиків "ЛНР" і не знав, що фотографуватися з Гремом Філіпсом — погана прикмета.

6. Володимир Логінов. Козак з Калінінграда (Кенігсберг). Це не фейк, так і написано.

7. Олексій Ладигін, Рязань. Брав участь у боях за Дебальцеве.

"Різні джерела, що мають відношення до бойовиків "ЛДНР", підтверджують, що у Сирії дійсно загинуло дуже багато найманців. Причому, в результаті артобстрілу тіла постраждали настільки, що багатьох доведеться збирати буквально по шматочках", - розповів журналіст.

"Росія використовує одне й те ж гарматне м'ясо в Сирії і на сході України. Це ще один доказ того, що на Донбасі йде не громадянська війна, а протистояння з Росією. При цьому Росія воює досить підло, використовуючи в основному парамілітарні формування, на кшталт ПВК "Вагнера", кураторства над якими офіційно не визнає", - підсумував Казанський.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі із США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнера» перевищила 200 осіб.

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12 лютого Явлінський зажадав від Путіна відзвітувати про масову загибель росіян в Сирії. Явлінський вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімала із себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні і на Донбас.

Видання Bloomberg 13 лютого повідомило, що понад 200 солдатів-контрактників, більшість з яких росіяни, знищені в результаті удару коаліції США 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

У Кремлі не відповіли, в якому статусі воюють у Сирії ті росіяни, які раніше брали участь в боях проти України на Донбасі.