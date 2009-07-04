Підкинута до мечеті свиня викликала масові заворушення

Туша свині, підкинута до мечеті, яку будують в індійському місті Майсур, стала причиною масових заворушень. Про це повідомляє CNN.

Місцеві мусульмани звинуватили в диверсії індуїстів. Відтак на вулицях міста почалися бійки. У заворушеннях загинули троє людей і були поранені більше десятьох. За даними ВВС News, двоє загиблих були вбиті в бійці, а ще одного застрелили поліцейські.

Поліція розігнала учасників зіткнень за допомогою пострілів, сльозогону і бамбукових палиць. Щоб уникнути повторення зіткнень, у місті введено комендантський час. Як повідомляє CNN, жителям Майсура тимчасово заборонили збиратися на вулиці групами більше п`ятьох.

Майсур розташований в штаті Карнатака, яким править націоналістична партія індуїста "Bharatiya Janata". За інформацією ВВС News, радикальне індуїстське угруповання "Bajrang Dal" за 2008 рік спаплюжила більше 20 культових споруд штату.

Лента.ру