Польща може подовжити контракт на російський газ до 2035 року

Польща може подовжити контракт на постачання російського газу до 2035 року.

Як передає Reuters, про це повідомив радник прем`єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА з питань енергетики Матей ВОЗНЯК.

«Ми можемо подовжити контракт, зараз відповідний час для обговорення цього питання. В разі успіху нам не доведеться вести повторні переговори протягом найближчих років», - сказав він.

Він також повідомив, що Польща планує до 2015 року збільшити споживання газу майже на 30%, і обсяги поставок будуть головною темою переговорів із Росією.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Польська національна нафтогазова компанія PGNiG SA підписала в Катарі, який є третьою країною в світі за запасами газу, договір про постачання скрапленого газу до Польщі з 2014 року.

Контракт із Qatargas Operating Company Ltd, що передбачає щорічне постачання близько 1,5 млрд. кубометрів газу в порт на Балтійському морі, підписано на двадцять років.