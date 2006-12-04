Екс-співробітник КДБ назвав організатора вбивства Литвиненка

Ю.Швець стверджує, що знав О.Литвиненка з 2002р. і що говорив з ним у день його смерті - 23 листопада 2006р.

За словами екс-співробітника КДБ, минулого тижня його допитали у Вашингтоні співробітники Скотленд-Ярду і Федерального бюро розслідувань. Представник лондонської поліції на умові анонімності цю інформацію підтвердив. Ю.Швець сказав, що знав також італійського професора Маріо Скарамеллу, який зустрічався з О.Литвиненком 1 листопада 2006г. - в день, коли той відчув різке погіршення здоров`я.

Ю.Щвець відмовився публічно називати ім`я людини, яку він підозрює в організації вбивства свого друга, а також оприлюднити інформацію, що стосується певного документа, якого, за його словами, він передав британській поліції. "Це інформація з першоджерела, це не чутки. Я передав їм інформацію, якою володію сам, з перших рук", - цитує (С) Associated Press словам екс-співробітника КДБ. Він також відмовився від додаткових коментарів з побоювань нашкодити слідству. "Я хочу, щоб це розслідування було доведене до кінця, інакше вони вбиватимуть людей по всьому світу - в Лондоні, Вашингтоні і інших місцях. Я хочу дати поліції час і простір для дій, щоб вона розкрила цей злочин, хочу дозволити їй знайти тих, хто стоїть за цим вбивством", - заявив Ю.Швець.

Тим часом радіостанція "Ехо Москви" з посиланням на британську газету Sunday Express повідомляє, що поліція Об’єднаного Королівства проводить інтенсивне розслідування версії про те, що Олександр Литвиненко брав участь у спробах створення "Аль-Каєдою" так званої "брудної радіоактивної бомби".

Відзначимо, напередодні в пресі Великій Британії з`явилася інформація про вбивць Олександра Литвиненка. За інформацією британських ЗМІ, до вбивства може бути причетна російська організація ветеранів спецслужб. Газети News Of The World і Daily Telegraph повідомили назву організації – добродійний фонд ветеранів зовнішньої розвідки "Честь і гідність".

За інформацією News Of The World, в записці, яку Литвиненко одержав від Маріо Скарамелли, є дані і про можливого вбивцю екс-офіцера ФСБ. За інформацією газети, це досить високого зросту чоловік, у нього чорне з сивиною волосся, він трохи накульгує після аварії, володіє прийомами дзю-до, вільно говорить англійською і португальською мовами. Не зважаючи на те що газети посилаються на джерела в правоохоронних органах Великої Британії, достовірність цієї інформації залишається сумнівною.

Daily Telegraph стверджує навіть, що в розпорядження редакції потрапив повний текст листа, написаного Євгенієм Лимарєвим, колишнім товаришем по службі Литвиненка. Саме цей документ 1 листопада Литвиненко отримав у суші-барі Itsu на Піккаділлі від італійця Маріо Скарамелли.

РБК