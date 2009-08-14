Каліфорнія у вогні: евакуйовують 2,5 тисячі людей

Близько 2,5 тис. людей одержали накази про обов`язкову евакуацію в окрузі Санта-Круз у Каліфорнії через лісову пожежу, що швидко насувається.

Вогонь уже знищив більш як тисячу гектарів лісу в гористій місцевості на південь від Сан-Франциско і просувається в бік невеликих населених пунктів Бонні-Дун і Сван тон, повідомляє NEWSru.

Вогонь загрожує знищити більш як тисячі житлових будов, відзначають пожежники.

Представники правоохоронних органів перевіряють і зачиняють будинки, а жителів направляють до спеціально створеного центру-притулку в місті Санта-Круз.

Ще одна потужна пожежа лютує у південній частині Каліфорнії в окрузі Санта-Барбара. Вогонь уже знищив 14 тис. га лісів і чагарників, але пожежа практично не становить небезпеки для людей, оскільки палає у незаселених районах.

Однак в окрузі Санта-Барбара було евакуйовано мешканців 117 будинків.