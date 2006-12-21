Похорони Ніязова призначили на неділю

Влада Туркменістану проголосила незмінність політики країни після раптової смерті довічного Президента Сапармурада НІЯЗОВА.

Як передає Рейтер, про це йдеться в заяві уряду і депутатів, зачитаному диктором по державному телебаченню.

Як йдеться в заяві, влада призначила на 24 грудня похорон 66-річного С.НІЯЗОВА, який авторитарно керував країною більше 15 років і який помер від зупинки серця в ніч на четвер.

"Проголошена раніше внутрішня і зовнішня політика буде продовжена і далі", - сказав диктор.

"Туркменістан буде вірний прийнятим на себе зобов`язанням перед ООН, міжнародними організаціями і двостороннім угодам".

Туркменістан є найбільшим після Росії експортером газу в СНД і останніми роками продає газ виключно Газпрому. Представники Газпрому відмовилися від коментарів з приводу того, чи позначиться смерть С.НІЯЗОВА - якому належала вся повнота керівництва в державі - на стабільність поставок.

Процедура зміни президентської влади в Туркменістані поки що неясна.