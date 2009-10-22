Німецькі ЗМІ: Обама не зробив ніяких поступок Росії

Президент США Барак ОБАМА відмовою від розміщення стаціонарного ПРО в Європі насправді не зробив жодних серйозних поступок Росії, а використав цю ситуацію для зміцнення позиції Польщі та задоволення амбіцій росіян.

Про це пише сьогодні німецька Die Welt, коментуючи результати візиту віце-президента США Джо БАЙДЕНА до Варшави 21 жовтня.

Видання відзначає, що тільки поверхові оглядачі можуть розділяти думку, що Дж.БАЙДЕН приїхав до Польщі лише «заспокоїти» поляків після відмови американської адміністрації від розміщення в країні ракет-перехоплювачів в рамках стаціонарного ПРО.

Автор статті відзначає, що поляки у першу чергу зацікавлені в тому, аби на польській території були розміщені американські військові бази.

«Ніби поступка ОБАМИ Росії видається геніальним ходом на шаховій дошці. Москва отримала пропагандистський успіх, якого потребувала, а безпека Польщі буде зміцнена», - відзначило німецьке видання.

Як повідомляв УНІАН, глава польського уряду Дональд ТУСК після переговорів із Дж.БАЙДЕНОМ 21 жовтня заявив про готовність взяти участь в новій системі ПРО в Європі, яку американці планують створити до 2015 року.

На цьому тижні представники польського Міністерства оборони заявили також про те, що планують отримати бойові ракети Patriot від США вже найближчим часом.

Довідка УНІАН. У вересня адміністрація нового Президента США Барака ОБАМИ, котрий на початку цього року оголосив «пере завантаження» в американсько-російських відносинах, відмовилась від планів розміщення стаціонарного ПРО в Польщі та Чехії, проти чого протестувала Росія.

Натомість американці планують розробити нову мобільну систему ПРО з ракет невеликого та середнього радіусу, які мають бути розміщені на військових кораблях, а також у деяких країнах в Європі.