Китай може виділити Молдові 1 млрд доларів

21:14, 23 жовтня 2009
Світ
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Новий уряд обіцяє подумати

Китай готовий виділити новому уряду Молдови кредит у розмірі 1 млрд дол. для реалізації в країні масштабних інфраструктурних і виробничих проектів.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, про це заявив надзвичайний і повноважний посол КНР в Молдові Ши Лончжуан на зустрічі з прем`єр-міністром Володимиром Філатом.

Він зазначив, що такий кредит передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, який був підписаний наприкінці липня 2009 р. з колишнім молдавським урядом, і Китай підтверджує готовність виділити його новій владі на зазначені цілі.

Прем`єр-міністр Молдови висловив вдячність КНР за постійну допомогу і  наголосив важливість отримання цих коштів для республіки.

В.Філат сказав, що після докладного вивчення змісту меморандуму, підписаного з КНР, уряд Молдови зможе з упевненістю сказати, що проект є цікавим для країни.

Кредит у сумі 1 млрд дол. китайська сторона зобов`язалася виділити Молдові під держгарантію на пільгових умовах: на 15 років з трирічним відстроченням по виплатах. Процентна ставка поки що не визначена, але, як наголошувалося раніше молдавською стороною, вона буде вигідною для країни. Проекти відбиратимуться на конкурсних засадах.

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