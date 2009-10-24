Францію оштрафували за затягування слідства щодо загибелі принцеси Діани

Паризький суд ухвалив рішення оштрафувати Францію на £5 тис. за «непотрібні затримки» в розслідуванні загибелі принцеси Діани.

Як передає Газета.Ru, згідно з рішенням суду, зазначену суму від Франції має отримати єгипетський мільярдер Мухаммед аль-ФАЄД, батько Доді аль-Фаєда, який загинув разом із принцесою Діаною в ДТП у Парижі в серпні 1997 року.