У Німеччині оголосили про створення правлячої коаліції.

Лідери ХДС Ангела МЕРКЕЛЬ, ХСС Хорст ЗЕЄХОФЕР і ВДП Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ оголосили про формування правлячої коаліції.

Як передає Reuters, переговори про правоцентристську коаліцію тривали протягом 12 годин у п`ятницю.

А.МЕРКЕЛЬ при цьому зберігає пост федерального канцлера.

Як повідомляв УНІАН, у ФРН 27 вересня відбулися вибори до бундестагу.

Їх переможцями стали Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (ХДС/ХСС), які виступали в єдиному блоці, а також ліберальна Вільна демократична партія (ВДП).