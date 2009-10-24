У Німеччині оголосили про створення правлячої коаліції
17:17, 24 жовтня 2009Світ
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Переговори тривали 12 годин
У Німеччині оголосили про створення правлячої коаліції.
Лідери ХДС Ангела МЕРКЕЛЬ, ХСС Хорст ЗЕЄХОФЕР і ВДП Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ оголосили про формування правлячої коаліції.
Як передає Reuters, переговори про правоцентристську коаліцію тривали протягом 12 годин у п`ятницю.
А.МЕРКЕЛЬ при цьому зберігає пост федерального канцлера.
Як повідомляв УНІАН, у ФРН 27 вересня відбулися вибори до бундестагу.
Їх переможцями стали Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (ХДС/ХСС), які виступали в єдиному блоці, а також ліберальна Вільна демократична партія (ВДП).
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