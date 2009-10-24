В Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги
21:04, 24 жовтня 2009Світ
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22 людини дістали поранення
Два пасажирські поїзди зіткнулися сьогодні на півдні єгипетської столиці Каїра в районі Гіза.
Як передає РІА «Новости», 22 людини дістали поранення. За останніми даними, рятувальникам вдалося витягти з-під уламків тіло однієї людини. Як зазначає джерело в службі порятунку, під уламками поїзда, що перекинувся, можуть бути ще жертви.
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