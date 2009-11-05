Грузинський міністр відмовився від громадянства Росії

Міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе відмовився від громадянства Росії. Напередодні він надіслав відповідну заяву на ім`я президента Росії Дмитра Медведєва та доклав до неї свій паспорт. Про це повідомив журналістам Г.Вашадзе перед початком засідання уряду Грузії. "Хоча Дума не має наміру мене позбавляти громадянства, я більше не громадянин Росії", - сказав міністр.

Напередодні питання про позбавлення Г.Вашадзе громадянства РФ було порушене в Москві на засіданні Держдуми представником фракції "Справедлива Росія", який запропонував доручити профільним комітетам нижньої палати парламенту запитати в МЗС РФ інформацію про російське громадянство Г.Вашадзе для подальшого розгляду питання про позбавлення його громадянства РФ.

Тоді в МЗС Грузії заявили, що "Г.Вашадзе не засмучений цим фактом, він не образився. Для нього стало приємним, що його внесли до того списку, в якому зазначені Мстислав Ростропович, Олександр Солженіцин і Юрій Любімов", - сказала керівник департаменту преси і інформації грузинського зовнішньополітичного відомства Ія Махарашвілі.

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