Хворих на грип A/H1N1 у Молдові за день стало в 1,5 раза більше

У Молдові загальна кількість хворих на грип A/H1N1 за минулий день збільшилась у 1,5 раза - з 174 до 269 осіб, повідомили РосБізнесКонсалтингу в Міністерстві охорону здоров`я країни.

Усі хворі на грип A/H1N1, одержують необхідне лікування в медичних установах країни. Особи, що контактували з ними, перебувають під спостереженням лікарів.

Як повідомлялося раніше, уряд для запобігання поширення грипу A/H1N1 продовжив канікули для школярів і студентів на тиждень - з 8 по 15 листопада 2009 р. Кабінет міністрів рекомендував також батькам не відводити дітей в дитячі садки, а громадянам уникати поїздки в країни з підвищеним ризиком захворювання на грип A/H1N1.