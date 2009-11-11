50 мільйонів бразильців сиділи без світла

Електропостачання бразильських міст Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу відновили через 2,5 години після відключення через аварію на ГЕС "Ітайпу".

Всього, за даними місцевих ЗМІ, відключення електрики зачепило близько 50 мільйонів жителів Бразилії - чверть населення країни. Перебої з подачею електроенергії виникли і в Уругваї, який також одержує електрику від ГЕС "Ітайпу". Бразильське радіо повідомило, що аварія енергосистеми спричинила перебої з подачею електроенергії в містах Бразіліа і Белу-Орізонту, відзначає NEWSru.

У фінансовій столиці Сан-Паулу, де проживають 12 млн. осіб, було зупинено роботу метрополітену, тисячі людей опинилися під землею і змушені були йти по рейках, щоб дістатися до станцій і піднятися на поверхню. У Ріо-де-Жанейро з населенням 6 млн. осіб припинили роботу дорожні світлофори, що призвело до транспортного колапсу.

Аеропорти працювали у нормальному режимі, проте пасажири не змогли туди добратися вчасно, оскільки водії відмовлялися виїжджати на нічні вулиці.

Влада оголосила мобілізацію серед співробітників правоохоронних органів і звернулися до жителів з настійним проханням не виходити на неосвітлені вулиці.

Перебої з електрикою виникли через нештатну ситуацію на гідроелектростанції "Ітайпу" - другій у світі з виробництва електроенергії. Ураган, що вирував у районі станції, спровокував перевантаження у мережі, що призвело до знеструмлення окремих ділянок за "принципом доміно" і віялового відключення електрики. Версію деяких ЗМІ про те, що аварія в електромережах Бразилії була спричинена діями хакерів, бразильська влада категорично спростовує.

ГЕС "Ітайпу" забезпечує 20% потреб Бразилії в електроенергії, і 90% - потреб Парагваю. Ця країна занурилася сьогодні вночі у темряву на 15 хвилин, після чого подачу електроенергії було відновлено.