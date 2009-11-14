Путін: Росія узгодила будівництво «Південного потоку» з усіма партнерами

Росія узгодила будівництво газопроводу «Південний потік» зі всіма партнерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив на спільній з прем`єр-міністром Словенії Борутом ПАХОРОМ прес-конференції.

«Ми підписали сьогодні завершальну угоду зі всіма необхідними для нас європейськими партнерами для здійснення цього проекту», - заявив В.ПУТІН.

Він упевнений, що таким чином «Південний потік» стає великим загальноєвропейським проектом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія і Словенія підписали угоду про співпрацю за проектом «Південний потік». Раніше такі договори було підписано з іншими країнами: Болгарією, Сербією, Угорщиною і Грецією.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" створюється для диверсифікації поставок російського природного газу до Європи і зниження залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст "Газпром" та італійський концерн Eni. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу протяжністю 900 км від російської компресорної станції "Берегова" в Краснодарському краю до болгарського побережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначено. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.