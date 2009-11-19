Уперше обрано президента Європи

Прем’єр-міністра Бельгії Германа Ван РОМПЕЯ обрано першим головою Ради Євросоюзу (президентом).

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить неформальне засідання Європейської Ради (повноважного форуму голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому лідери ЄС планували обрати нового Президента ЄС та Верховного представника Євросоюзу з питань безпекової та зовнішньої політики.

Ці посади передбачені Лісабонською угодою ЄС, яка набуде чинності з 1 грудня цього року.

Комісар ЄС з питань торгівлі, британка Кетрін ЕШТОН обрана Верховним представником Євросоюзу з політики безпеки та зовнішньої політики.

Нова посада Ештон поєднає дві посади, що існували раніше - верховного представника з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки, а також єврокомісара із зовнішніх зв`язків. Верховний представник також стане віце-головою Європейської Комісії.