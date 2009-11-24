Під час нападу піратів на нафтовий танкер загинув українець

Громадянин України загинув у ніч на вівторок, 24 листопада, під час нападу піратів на нафтовий танкер Cancale Star біля західного побережжя Африки, повідомляє представник ВМС Беніна Максим АОЙО.

Як повідомляють «Подробиці» з посиланням на AFP, за 18 морських миль від побережжя Беніна пірати атакували 230-метровий танкер Cancale Star, який ішов під прапором Ліберії .

"Загиблий, про якого ми маємо відомості, був старшим механіком. За національністю він українець. Капітан судна, литовець, не постраждав", - заявив М.АОЙО.