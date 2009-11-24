Каддафі готовий заступитися за українців перед сомалійськими піратами

Лідер Лівії Муамар КАДДАФІ готовий стати посередником у переговорах із сомалійськими піратами щодо визволення екіпажу судна “Аріана”.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА після зустрічі з лівійським лідером.

Вона повідомила, що на початку зустрічі передала М.КАДДАФІ лист від Президента України Віктора ЮЩЕНКО, в якому він серед іншого попросив посприяти у визволенні українських заручників на судні “Аріана”.

“Він (КАДДАФІ) взявся за переговори, і він уже провів переговори із сомалійською стороною, роз’яснюючи позицію української влади, що це судно з українськими моряками не займалося ловлею риби в цьому регіоні, а саме це є причиною того, що сомалійські пірати затримали це судно”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО зазначила, що діалог, який почав "впливовий політичний лідер, лідер Вересневої революції з сомалійцями, має завершитися все-таки позитивними зрушеннями для нас".

Р.БОГАТИРЬОВА також зазначила, що Україна підтримує позицію М.КАДДАФІ, яку він висловив на останній сесії Генеральної асамблеї ООН. Позиція М.КАДДАФІ полягає в тому, що проблема піратства вимагає вирішення й для цього необхідно знайти причини піратства і ліквідувати їх.

Як передає кореспондент УНІАН, перше, що запитав М.КАДДАФІ у Р.БОГАТИРЬОВОЇ на початку зустрічі, "як справи у Президента України Віктора ЮЩЕНКА?", на що секретар РНБО подякувала й сказала, що В.ЮЩЕНКО передав М.КАДДАФІ "привіт" і передала йому лист глави Української держави.

Зустріч тривала близько півгодини.