Обама може почати виведення військ з Афганістану влітку 2011 року

Сполучені Штати Америки можуть почати виведення своїх військ з Афганістану влітку 2011 року.

Про це заявив Президент США Барак ОБАМА, виступаючи з ключовою промовою про становище в Афганістані у військовій академії у Вест-Пойнті, штат Нью-Йорк, передає радіо «Свобода».

Б.ОБАМА заявив, що США наступного року збільшать свій контингент в Афганістані на 30 тисяч військовослужбовців.

Він також закликав союзників по коаліції направити до Афганістану додаткові війська.

Рішення Б.ОБАМИ - частина представленої ним нової стратегії дій США в Афганістані, спрямованої те, аби в максимально короткі терміни розгромити бойовиків "Аль-Каїди", що діють в цій країні, і рух "Талібан". Президент США наголосив, що для вирішення цього завдання необхідна тісна співпраця з Пакистаном.

За словами Б.ОБАМИ, у разі успіху нової стратегії поступове виведення військ США з Афганістану могло б розпочатися влітку 2011 року.

Водночас Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вітає заяви Б.Обами щодо Афганістану

За словами А.РАСМУССЕНА, він чекає, що країни - члени НАТО відправлять до Афганістану ще не менш як 5 тисяч військовослужбовців.

Нині в Афганістані перебувають близько 110 тисяч іноземних військовослужбовців, серед них майже 70 тисяч – американські.