Французький парламент евакуювали через загрозу вибуху
18:42, 02 грудня 2009Світ
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До цього засідати заважали екологи
Французький парламент частково евакуйовано через загрозу вибуху, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
Раніше сьогодні засідання парламенту, на якому депутати обговорюють підготовку до конференції ООН зі зміни клімату, вже було перервано десятьма активістами Greenpeace.
Екологи намагалися розгорнути у залі засідань свої плакати, однак їх було швидко виведено з будівлі охороною.
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