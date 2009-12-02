Французький парламент евакуювали через загрозу вибуху

Французький парламент частково евакуйовано через загрозу вибуху, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Раніше сьогодні засідання парламенту, на якому депутати обговорюють підготовку до конференції ООН зі зміни клімату, вже було перервано десятьма активістами Greenpeace.

Екологи намагалися розгорнути у залі засідань свої плакати, однак їх було швидко виведено з будівлі охороною.