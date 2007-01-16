Росія спростила процедуру працевлаштування іноземців

У Російській Федерації набули чинності нові закони, якими спрощується процедура видачі дозволів на працевлаштування іноземних громадян, а також встановлюється заборона на здійснення деяких видів трудової діяльності.

Як йдеться у роз’ясненні Міністерства закордонних справ України, іноземний громадянин, який прибув до Росії у порядку, що не вимагає отримання візи, подає до органу міграційної служби заяву про видачу йому дозволу на працевлаштування особисто або через організацію, що здійснює в установленому порядку працевлаштування іноземних громадян, або через особу, яка виступає відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації представником цього іноземного громадянина.

Відмова органом міграційної служби у прийомі заяви про видачу дозволу на працевлаштування не допускається, за винятком невиконання іноземним громадянином вимог до вищезазначених документів.

Орган міграційної служби зобов’язаний не пізніше, ніж за 10 днів від дня прийому заяви з усіма необхідними та належним чином оформленими документами видати іноземному громадянину дозвіл на працевлаштування або повідомити про відмову у видачі такого дозволу.

Відмову у видачі дозволу на працевлаштування іноземний громадянин може оскаржити у Федеральній міграційній службі або у суді протягом 3 робочих днів від дня отримання ним повідомлення про відмову.

Після отримання дозволу на працевлаштування іноземний громадянин може самостійно здійснити пошук організації (роботодавця) для працевлаштування. З організацією (роботодавцем) він зобов’язаний укласти трудовий або цивільно-правовий договір. У разі, якщо впродовж 90 днів від дня в’їзду на територію Російської Федерації іноземний громадянин не зміг знайти роботу, він зобов’язаний виїхати за межі РФ.

Дозвіл на працевлаштування може бути анульований органом міграційної служби у випадках, передбачених пунктом 9 статті 18 Федерального закону “Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації”, а також на підставі клопотання роботодавця або замовника робіт (послуг) у випадку, якщо іноземний працівник порушив умови трудового договору або цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг).

Орган міграційної служби у 3-денний термін повідомляє іноземного громадянина про прийняте рішення, а також попереджує його про необхідність виїзду з Російської Федерації. Дозвіл на працевлаштування вилучається.

Окрім того, у 2007 році встановлено заборону на використання праці іноземних працівників у сфері роздрібної торгівлі алкогольними напоями і фармацевтичними товарами - з 1 січня, в інших випадках - з 1 квітня.