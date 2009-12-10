«Східне партнерство» потрібне для мінімізації впливу Росії?
Про це заявив голова комітету Держдуми
Програма ЄС «Східне партнерство» впроваджується для мінімізації впливу Росії на пострадянському просторі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова комітету Державної думи Росії у справах СНД Олексій ОСТРОВСЬКИЙ, виступаючи на Форумі європейських і азіатських ЗМІ в Москві.
«Проект «Східне партнерство» став спробою витіснити РФ не лише зі Східної Європи, але й у цілому ослабити наш вплив на інтеграційні процеси на пострадянському просторі та СНД зокрема», - сказав О.ОСТРОВСЬКИЙ.
На його думку, радує лише дезорієнтація авторів програми, що дає можливість припускати, що її реалізація маловірогідна без участі РФ або врахування її інтересів.
Довідка УНІАН. «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилення взаємин зі східними сусідами Євросоюзу, була офіційно започаткована 7 травня цього року на саміті в Празі. Учасниками «Східного партнерства», окрім країн-членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.