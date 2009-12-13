Таїланд готує доповідь про літак зі зброєю, який нібито летів в Україну

Таїланд готує доповідь для ООН за фактом затримання літака зі зброєю на борту, що летів з Північної Кореї, повідомляє в неділю таїландське агентство новин ТНА.

Якщо вдасться з точністю встановити, що зброя була завантажена в літак у Північній Кореї, політ військово-транспортного літака Іл-76, бортовий номер 4L-AWA, розглядатиметься як порушення санкцій ООН проти КНДР, повідомляє агентство.

У суботу ЗМІ Таїланду оголосили про затримання в аеропорту Бангкока транспортного літака Іл-76. При огляді літака, який вилетів з Північної Кореї і приземлився в Бангкоку для дозаправки, було знайдено зброю, заховану в дерев`яні ящики. Загальна вага вантажу становила близько 40 тонн. У ящиках були знайдені ручні гранатомети, вибухівка і портативні зенітно-ракетні комплекси.

Газета Bangkok Post з посиланням на правоохоронні органи Таїланду повідомила в суботу ввечері, що літак зареєстрований "в Грузії або в Росії".

В неділю агентство ТНА повідомило, що командир літака - громадянин Білорусі Михайло ПЄТУХОВ показав під час допиту в поліції, що літак вилетів з України, завантажив на борт ящики з вантажем у Північній Кореї і знову прямував до України. Він також розповів, що літак на шляху до Пхеньяна дозаправлявся в Азербайджані, потім в Об`єднаних Арабських Еміратах, а потім в Таїланді. Дорогою назад передбачалися дозаправки в Таїланді та Шрі Ланці.

За інформацією агентства, М.ПЕТУХОВ відмовився давати докладніші свідчення, сказавши, що докладніше говоритиме тільки на суді. Командир літака наполягає на тому, що ні він, ні його члени екіпажу, нічого не знали про військовий характер вантажу.

Наразі членам екіпажу літака пред`явлені звинувачення в незаконному зберіганні зброї, наданні помилкової інформації про характер вантажу і спробу нелегально провезти озброєння через територію Таїланду.

За даними поліції, командир корабля - громадянин Білорусі, а решта членів екіпажу - громадяни Казахстану. Наймолодшому члену екіпажа 53 роки, найстаршому - 58. На слідстві вони стверджують, що їх найняли тільки на ділянку польоту від Пхеньяна до Шрі Ланки, де повинна була відбутися планова технічна посадка для дозаправки, говориться в повідомленні ТНА.

У понеділок члени екіпажу постануть перед таїландським судом і їм буде обрано запобіжний захід на час судового розгляду, повідомляє ТНА.