У Брюсселі страйкував персонал Ради ЄС

У Брюсселі відбувся 3-годинний страйк персоналу Ради ЄС на захист пропозиції Єврокомісії підвищити зарплату персоналу європейських інституцій на 3,7%.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

Рекомендація Єврокомісії була заблокована кількома послами країн-членів Європейського Союзу, які обвинуватили Комісію у подвійних стандартах, оскільки сама Комісія вимагає від країн-членів обмеження витрат у державному секторі під час кризи.

Водночас представники страйкуючих вважають таке рішення країн-членів ЄС несправедливим відносно них. Вони, зокрема, говорять про те, що, незважаючи на досить високі зарплати, мають менше привілеїв, ніж працівники посольств країн-членів Євросоюзу.

“Працівники у посольствах країн-членів мають більше привілеїв, ніж ми. Наприклад, мають службові автомобілі”, - сказав агентству Роланд ХАНФФ, 52-річний житель Люксембурга, який працює у відділі архівів й отримує 6 тис. євро зарплати на місяць. “Я не можу працювати моєю рідною мовою”, - додає він.

“Я б не залишила португальське сонце, щоб приїхати у Брюссель без гарної причини”, - заявила секретарка Лісініа ДІАС, що отримує 4 тис. євро щомісяця.

Схожий страйк планують провести цього тижня працівники Європарламенту у Страсбурзі. Крім того, передбачається, що працівники Єврокомісії також долучаться до страйку.

Єврокомісія запропонувала підвищити зарплату 44,5 тис. службовців Єврокомісії, Ради ЄС і Європарламенту минулого місяця. Рішення для набуття чинності з 1 січня 2010 року може бути прийнято до 31 грудня цього року.

Єврокомісія мотивувала свою пропозицію зменшенням купівельної спроможності чиновників на 1,7% з 2004 року.

Зарплата європейських чиновників становить від 2550 до 17700 євро на місяць в залежності від посади.