9 українських громадян врятовані перед загибеллю судна

Суховантаж "Арас-1" під прапором Молдови під час сильного шторму переламало навпіл і викинуло на берег у Сочі.

Про це повідомив РІА «Новости» заступник директора Сочинського морського порту Сімон МАМАЛАДЗЕ.

13 членів екіпажу, дев`ять з яких громадяни України, а четверо - росіяни, живі.

"Суховантаж викинуло на берег, вся команда з 13 осіб врятована", - сказав співрозмовник агентства.

Корабель, який привіз з Трабзона в Темрюк (Краснодарський край) сірку і вугілля, на час інциденту було розвантажене. У зв`язку зі штормовим попередженням усі кораблі, що стояли на рейді Сочі, вийшли в море і перебували за милю від порту. Коли судно почало тонути, екіпаж подав сигнал про порятунок і був знятий рятувальниками з борту, при цьому само судно залишилося без управління.