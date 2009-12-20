Іранські війська залишили нафтову свердловину на кордоні з Іраком

Іранські війська залишили територію спірного нафтового родовища Аль-Факка, на яке претендує також Ірак. Воно розташоване на кордоні між державами, передає Associated Press з посиланням на джерело в іракському уряді. Наразі на свердловину №4, де розташовувалися військові Ісламської республіки, повернулися іракські робітники у супроводі солдатів цієї країни. Вони підняли над свердловиною прапор своєї держави.

Іранські сили відійшли недалеко: шість військовослужбовців (відділення піхоти) країни зайняли висоту пагорба поряд з свердловиною і спостерігають за іракцями. Ще 50 іранських солдатів розташовано в 150 м від Аль-Факка.

У ніч з 17 на 18 грудня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, МВС Іраку повідомило, що підрозділ з 11 солдатів Ірану захопив нафтову вежу №4 спірного родовища Аль-Факка на півдні країни. Воно вважається одним з найбільших в регіоні. Аль-Факка розтащоване в районі, демаркація якого не проведена, цю територію і Багдад і Тегеран вважають своєю.

Через 21 рік після завершення ірано-іракської війни (1980-1988 рр.) відносини між державами, як і раніше, залишаються складними.