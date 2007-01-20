Хілларі Клінтон балотуватиметься на посаду президента США

Американський сенатор від демократичної партії Хілларі КЛІНТОН, дружина екс-президента США Білла КЛІНТОНА, має намір брати участь в президентських перегонах 2008 року. Вона стає першою в історії США колишньою першою леді країни, яка намагається зайняти Білий дім, передає РІА «Новости».

«Сьогодні я оголошую про те, що сформую комітет для розгляду можливості висунення своєї кандидатури в президенти США», - наголошується в заяві Х.КЛІНТОН, опублікованій у суботу на її інтернет-сайті.

«Я ніколи не боялася виступати на захист того, в що вірю, і не боялася протистояти республіканській (передвиборній) машині. Після того, як проти мене в Нью-Йорку на виборах було витрачено майже 70 мільйонів доларів, і після того, як я двічі виграла вибори з великим відривом, я можу сказати, що знаю, як міркують вашингтонські республіканці, як вони діють, і знаю, як їх перемогти», - проголосила Х.КЛІНТОН.

Сформування комітету для розгляду можливості висунення своєї кандидатури в президенти США дозволить сенатору почати офіційно збирати передвиборні пожертви.

Звичайно, після цього практично відразу починається формування передвиборного штабу.

За даними опитувань, Х.КЛІНТОН стійко залишається лідером серед кандидатів у президенти США серед демократів