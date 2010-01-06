У Польщі заявили про розкриття агента російських спецслужб

Польські правоохоронні органи оголосили про розкриття агента російських спецслужб. Як пише газета Dziennik Gazeta Prawna, підозрюваний працював на ГРУ РФ і нелегально проживав у Польщі протягом десяти років.

Затримання агента провели ще навесні 2009 року. Протягом декількох місяців за ним стежили співробітники управління контррозвідки польського Агентства внутрішньої безпеки, які згодом були представлені до урядових нагород.

Джерела газети стверджують, що затриманий росіянин досконало говорить польською, мав посвідку на проживання і володів невеликою фірмою з широким спектром діяльності, яка, крім усього іншого, займалася продажем оптичних прицілів для мисливських рушниць.

Затримання стало несподіванкою для агента, і він намагався чинити опір. При ньому знайшли спеціальну апаратуру для передачі зашифрованих повідомлень. За словами джерел, затриманий є класичним нелегалом: він не вступав у контакт з посольством, у якому, швидше за все, й не підозрювали про його існування, а спілкувався безпосередньо з центром.

Заступник прокурора Варшави Роберт Маєвський (Robert Majewski) підтвердив газеті наявність у провадженні кримінальної справи про шпигунство. Він відмовився розповідати які-небудь подробиці, пославшись на секретність, відзначивши, що незабаром буде готовий обвинувачувальний висновок. За даними газети, про розкриття агента ГРУ РФ знало до останнього часу тільки обмежене коло осіб, включаючи президента і прем`єр-міністра.

Джерела газети також вважають, що провал агента став однією з причин відставки в квітні 2009 року начальника ГРУ РФ Валентина Корабельникова. Раніше повідомлялося, що він сам подав рапорт про звільнення, оскільки був незгодний з військовою реформою, що проводилася.

Лента.ру