МЗС Ємена застеріг США від воєнної інтервенції

Міністр закордонних справ Ємену Абу-бакр аль-Кірбі сьогодні застеріг США та їх союзників від прямого втручання в антитерористичну кампанію в країні. Міністр наголосив в інтерв`ю агентству Associated Press, що Ємен вдячно прийме допомогу у вигляді військових інструкторів, проте інтервенція західних військ "лише ускладнить ситуацію".

"Питання про можливе перебування іноземних військ на території Ємену дуже дражливе... Я впевнений, що США і їх союзники повинні з`ясувати уроки воєнних дій в Іраку, Афганістані й Пакистані - пряме втручання лише ускладнює ситуацію", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Донині Сполучені Штати сигналізували світовій спільноті, що не мають наміру вводити сухопутні війська до Ємену для боротьби з "Аль-Каїдою", як це було в Афганістані. Тим часом ряд арабських ЗМІ стверджують, що Америка фактично бере участь в антитерористичних операціях на території Ємену. Повідомлялося, зокрема, що крилаті ракети та бомбардувальники США задіяні в атаках на сховища терористів на єменській території. Власті Ємену цю інформацію спростовують.