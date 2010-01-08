Барак і Мішель Обама привітали православний світ з Різдвом, йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Білого дому.

"Усім православним, які відзначають нині Світле свято Різдва, Мішель і я хочемо передати найтепліші побажання вам і вашим сім`ям. Дні свята - це час, щоб подумати і подбати про найважливіше в житті: про сокровенні цінності, про любов друзів і рідних, про своє місто і країну. А подумавши, стати дружнішими й великодушнішими один до одного", - зазначається в привітанні президентської сім`ї.