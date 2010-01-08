Влада Конго оголосила єврокомісара персоною нон грата

Влада Демократичної Республіки Конго оголосила персоною нон грата єврокомісара з гуманітарної допомоги Карела де ГУХТА, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Наголосивши на небажанні сваритися з Євросоюзом, представник уряду ДРК охарактеризував його як "нездатного підтримувати нормальні відносини з нашою країною".

Приводом для обурення офіційної Кіншаси став виступ К. де ГУХТА на засіданні Європарламенту 16 грудня 2009 року. Тоді єврокомісар заявив, що, незважаючи на солідну фінансову допомогу ДРК, Єврокомісія не одержує очікуваної віддачі.

Влада африканської країни розцінила ці слова як такі, що носять відтінок расизму, неповаги і безвідповідальності. У відповідь представники Єврокомісії виступили на захист де ГУХТА і заявили, що він висловлював не особисту думку, а солідарну позицію виконавчої влади ЄС.

Євросоюз є головним донором ДРК у питаннях гуманітарної допомоги. З 2003 року ЄС виділив на стабілізацію ситуації в цій країні близько 300 мільйонів євро. У січні Карел де ГУХТ планував відвідати ДРК і підписати ще ряд угод з реалізації гуманітарних проектів, проте відмова конголезької влади прийняти його може відкласти їх реалізацію на невизначений час.