Литвин: у найближчому майбутньому нас до ЄС не приймуть

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в найближчому майбутньому Україну до Європейського Союзу не приймуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході он-лайн чату на сайті ТСН.ua.

Він зазначив, що "нас туди ніхто не прийме. У найближчому майбутньому нас до ЄС не приймуть". За словами В.ЛИТВИНА, "зараз на черзі стоїть Туреччина”.

Він додав, що Україна “за народонаселенням більше, ніж усі країни, що увійшли нещодавно до ЄС”. “Європа буде перетравлювати їх ще довго", - сказав він.

Водночас В.ЛИТВИН переконаний, що Україна повинна реалізовувати свої можливості. Він зазначив, що Україна має робити все для того, щоб зміцнювати свої економічні позиції в Європі. "Нам треба вгризатися в Європу", - додав спікер.

Також В.ЛИТВИН вважає, що договір про реадмісію з ЄC перетворює Україну на “відстійник незаконних емігрантів”. Натомість, за його словами, Україна не отримала спрощений візовий режим. При цьому він додав, що, за прогнозами, безвізовий режим з країнами ЄС Україна отримає не раніше 2012 року.

За його словами, у зв’язку зі складною процедурою отримання віз, мешканці прикордонних областей намагаються отримати паспорти сусідніх країн. Водночас він вважає, що запровадження подвійного громадянства для нашої країни є передчасним. "Треба цементувати країну, необхідно, щоб були рівні умови життя з іншими країнами", - додав голова ВР.